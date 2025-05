Cuneo si prepara al PID Study Tour 2025: al via il ciclo di incontri sulla sostenibilità promosso dalla Camera di Commercio

Dopo l’edizione 2024 conclusasi a Bari, il PID Study Tour – evento nazionale dedicato all’innovazione promosso dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio italiane – farà tappa a Cuneo i prossimi 24 e 25 settembre 2025. Per accompagnare le imprese del territorio, la Camera di Commercio di Cuneo lancia il progetto “Sostenibilità per le imprese: costo o necessità? L’importanza di generare valore economico, sociale e ambientale”, un ciclo di incontri itineranti in tre città simbolo del territorio: Alba, Saluzzo e Mondovì.

In uno scenario globale in rapida evoluzione, l’attenzione crescente ai temi della sostenibilità pone nuove ed affascinanti sfide: ad una gestione più consapevole delle risorse naturali si affianca la necessità di promuovere i valori dell’equità e dell’inclusione e di adottare pratiche di trasparenza e responsabilità verso l’esterno, clienti e stakeholder, come verso l’interno, dipendenti e collaboratori. Per affrontare un presente in transizione permanente è dunque richiesto un cambiamento di consapevolezza, oltre che lo sviluppo di nuove competenze.

“La Camera di Commercio di Cuneo promuove il ciclo di incontri “Sostenibilità per le imprese: costo o necessità?”, un percorso di approfondimento sul valore economico, sociale e ambientale della sostenibilità aziendale - afferma il presidente Luca Crosetto - Questi appuntamenti preparano il terreno per il PID Study Tour, la convention nazionale di settembre che vedrà riuniti a Cuneo i Punti di Impresa Digitale (PID) italiani, pronti a confrontarsi su strategie e strumenti per l’innovazione, insieme agli esperti della trasformazione digitale.”

Il trittico di appuntamenti della Camera di Commercio di Cuneo intende offrire un’opportunità per sensibilizzare e formare le micro e piccole imprese locali sulle più recenti tendenze in materia di sostenibilità, a partire dall’approccio integrato sintetizzato dall’acronimo ESG (Environmental, Social, Governance).

Si inizia il 22 maggio presso il palazzo Mostre e Congressi G. Morra ad Alba, con la sessione dedicata al tema della sostenibilità sociale. Particolare attenzione sarà riservata ai modelli di turismo sostenibile, nelle sue formule innovative di turismo lento e di prossimità: un paradigma capace di valorizzare il territorio, generando impatto economico positivo e favorendo al contempo il benessere e l'inclusione delle comunità locali.

Il secondo appuntamento è previsto per il 10 giugno a Manta presso la sede di Agrion, Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, centro di ricerca nel cuore di uno dei distretti ortofrutticoli più importanti d’Italia. Durante l’incontro esperti di settore ed imprese locali, promotrici di pratiche di transizione di carattere ecologico nel settore agroalimentare, discuteranno della grande sfida di fare sintesi tra capitale economico e capitale naturale.

Ultima tappa il 25 giugno a Mondovì: ospiti del Museo della Ceramica, storico presidio della tradizione manifatturiera ed autentico emblema dell’eccellenza dell’artigianato monregalese, si parlerà di governance sostenibile, di responsabilità e trasparenza. Un approccio più orientato all’etica che richiede una visione trasformativa in grado di coinvolgere tutte le funzioni aziendali e di far maturare una cultura d’impresa aperta e partecipata.

La Camera di Commercio di Cuneo, con il percorso di avvicinamento al PID Study Tour, conferma dunque il proprio ruolo di riferimento per il tessuto imprenditoriale del territorio: il percorso si configura come un vero e proprio laboratorio, occasione per orientare ed accompagnare le imprese verso un futuro all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio.

Gli incontri sono aperti a imprenditori, professionisti, enti pubblici e attori del sistema socioeconomico locale.