Progetto sottopassi di racconigi, il PD: "Ennesimo atteggiamento da Primo della classe del sindaco"

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

finalmente, grazie all’iniziativa di un Comitato di Cittadini, sì è potuto discutere del progetto dei sottopassi a Racconigi.

Da decenni si disquisisce sull’urgenza della soppressione dei passaggi a livello nella nostra città e, finalmente, sembra si sia arrivati alla definizione. Definizione giunta a sei anni dall’inizio della progettazione nel totale silenzio dell’Amministrazione Comunale che in tutti questi anni non ha pensato in alcun modo di dover informare la cittadinanza. Ed è grazie all’iniziativa del Comitato di Cittadini che, finalmente, questa Amministrazione ha dovuto organizzare una iniziativa sull’argomento.

Ricordiamo, durante la campagna elettorale del 2022, quando il progetto dei sottopassi era in corso di definizione, la frase del nostro Sindaco che riduceva il lavoro ad un “semplice buco” al fine esclusivo di poter vincere presentandosi come colui che finalmente risolveva il problema.

Nelle due iniziative svoltesi in questi ultimi giorni, la prima grazie al Comitato e la seconda per decisione dell’Amministrazione Comunale, si sono evidenziati i numerosi problemi non adeguatamente affrontati durante la progettazione né la percezione, da parte del Sig. Sindaco, delle notevoli ricadute sulla viabilità cittadina, nell’immediato, durante i lavori, (ad esempio come gestire l’attraversamento pedonale da Via Caramagna) e nel futuro, con la riduzione ad un solo accesso alla città da Via Caramagna, accesso consentito anche ai mezzi pesanti vista la profondità prevista del sottopasso.

Ancora una volta, specialmente su un progetto così importante che interessa TUTTI i cittadini, si è assistito all’ennesimo atteggiamento da Primo della Classe a cui il nostro Sindaco ci ha abituati nel corso della sua sindacatura, appoggiato da Consiglieri Comunali silenti nelle occasioni pubbliche ma molto attivi nel comunicare sui vari social.

Non resta che augurarci che il dialogo iniziato con il Comitato, a cui va sicuramente la nostra ammirazione e la condivisione di molte proposte, possa portare alle migliori soluzioni per la nostra Città.

Circolo PD Racconigi Marinetti-Longagnani