Guarene Musica - Roero Music Fest: il 27 luglio una serata a tutto jazz

Sabato 27 luglio ci sarà il secondo concerto all’interno di Guarene Musica - Roero Music Fest, la rassegna di musica jazz, contemporanea e d’autore in programma fino al 10 agosto a Guarene e nuovamente sostenuta dal Progetto Snodi. La serata comincia alle ore 18 al Parco d’Arte sulla Collina di San Licerio con una visita gratuita guidata dai mediatori culturali della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. L’ingresso è gratuito previa compilazione del form a questo link:



L’appuntamento con il concerto è alle ore 21 in piazza SS. Annunziata dove si alterneranno Michael Rosen, grande interprete del sassofono sia tenore che soprano e il modern jazz del Sofia Trio. Michael Rosen è un sassofonista americano, nato nel 1963 ad Ithaca, nello stato di New York. Il suo sound accattivante ne ha fatto un artista richiestissimo da cantanti come Mina, Celentano, Concato, Rossana Casale, Renato Zero, Giorgia, Biagio Antonacci e Fiorello. Ha all’attivo diversi CD a suo nome e numerose partecipazioni, tra cui quella con Filippo Cosentino nel disco Human Being.

Nel concerto a Guarene Musica interpreterà brani della tradizione americana come Amazing Grace, ma anche suoi arrangiamenti di capolavori della tradizione popolare italiana come Roma nun fa la stupida stasera, Almeno tu nell'universo, E se domani, Resta cu' me, Cinema Paradiso. A seguire il Sofia Trio composto da Mario Meloni alla chitarra, Fabrizio Fogagnolo al contrabbasso e Luca Deriu alla batteria, presenterà il nuovo disco Impulsi (Ipogeo Records), un album di modern jazz.



Gli appuntamenti successivi saranno sabato 3 agosto con Walter Pistarini, autore di diversi libri molto apprezzati da critica e pubblico sul cantautore genovese. Lo scrittore, intervistato dalla giornalista Adriana Riccomagno, introdurrà al pubblico la musica, i testi e le parole di Fabrizio De André che saranno suonate in una veste musicale originale dal Sestetto Contemporaneo.

Si chiude sabato 10 agosto con Visual Music, il concerto che permette di visualizzare luci, colori e forme della musica per apprezzarla in tutte le sue dimensioni.