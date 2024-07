L'Associazione nazionale finanzieri d'Italia cuneese festeggia il 90° compleanno dei soci ospiti delle case di riposo in provincia

Nella giornata di venerdi 19 luglio il presidente della sezione cuneese dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia M.a. Salvatore Coppola, il Vice presidente M.llo cpl. Luigi Moccia, il consigliere Br. Capo Di Maggio Antonino e il M.llo Capo Carletto Luigi si sono recati presso la casa di riposo di Robilante per festeggiare il 90° compleanno del socio App. Leandro Serra.

È stata consegnata dal Vice Presidente della sezione la targa ricordo e dal Presidente la spilla per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Sono stati momenti di grandi emozioni e aggregazione in quanto il festeggiato non era stato informato della visita della delegazione della sezione ANFI di Cuneo.

Nel corso dei festeggiamenti il m.a. Salvatore Coppola ha rivolto a Leandro i saluti di tutti i soci della sezione di Cuneo, del Presidente Nazionale Gen. C.a. Pietro CIANI, del Vice Presidente per l'Italia settentrionale Ten. Col. Pietro D'Amato e dal Consigliere Nazionale per il Piemonte e Valle d'Aosta Br.c. Cosimo ERTICO. Dopo le foto ricordo con i familiari ci si è ripromessi di ritornare per trascorrere altri momenti insieme.



La nobile iniziativa della Sezione ANFI di Cuneo di festeggiare il socio più rappresentativo, è stata molto apprezzata dai presenti e dai familiari ricevendo plauso per il legame esistente tra i soci e l'associazione.