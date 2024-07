Inalpi partner della "Michelin Cup Challenge Revival"

Il legame tra Inalpi e Michelin è un sodalizio che ritrova le proprie radici nel tempo e nella condivisione di valori che hanno fatto da sfondo, in questi ultimi anni, ai tanti progetti condivisi, uniti dal comun denominatore dell’attenzione verso il mondo della ristorazione di alta qualità ed eccellenza.

Inalpi, dunque, sarà partner di un evento unico – la Michelin Cup Challenge Revival – organizzata dalla divisione Avio di Michelin - che si svolgerà il 27 luglio, presso l’aeroporto di Clermont Ferrand, coinvolgendo oltre 600 aeroclub e più di 50.000 piloti francesi.

Due sono le parole chiave di questo importante momento: sicurezza e innovazione, come testimoniato dagli Awards che saranno consegnati durante l’evento per il Miglior Pilota, la Miglior performance in aereo elettrico e al Miglior aeroclub di Francia.

Innovazione e sicurezza pilastri su cui Inalpi ha costruito la propria storia fatta di attenzione al territorio, alle persone, al lavoro fatto bene e in modo sostenibile, operando sempre per contribuire alla crescita del proprio territorio e della sua collettività. Pilastri che sono alla base anche della filiera corta e controllata, da cui nascono tutte le referenze Inalpi, regolata da uno stringente protocollo e riconosciuta come modello unico.

Ma a guardare con attenzione un altro elemento, e non certamente di secondaria importanza, è alla base di questa partnership. La Michelin Cup è stata ideata da André Michelin nel 1908, il fondatore della guida MICHELIN ha sempre saputo precorrere i tempi e i temi, sia nel mondo dell’aviazione che in quello dell’alta gastronomia, con “la rossa” diventata nel tempo simbolo di alta cucina di pregio. E lungimiranza e futuro, sono anche le parole che meglio descrivono la crescita di Inalpi, parole che appartengono nel profondo alla famiglia Invernizzi, che in meno di 60 anni ha saputo trasformare un’impresa a conduzione familiare in industria, senza però perdere di vista i valori etici e umani che da sempre ne costituiscono le fondamenta.

Ed è proprio questo il racconto che l’organizzazione di Moretta vorrà portare all’attenzione dei presenti, durante il Vip Party che si svolgerà al termine dell’evento, promuovendo l’eccellenza di un territorio e di una materia prima unica, attraverso la degustazione delle DOP Latterie Inalpi – Bra Duro, Raschera, Toma Piemontese – il Fontal Nazionale, il Burro Latterie Inalpi, gli Happy Cheerse, la nuova linea Yogurt e la Fonduta Reale.