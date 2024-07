"Cinema sotto le stelle": alla Pinetina di Cuneo arriva "The Quiet Girl"

Venerdì 26 luglio il quarto appuntamento conclude la rassegna “Cinema sotto le stelle”. Il ritrovo sarà ancora presso il parco “La Pinetina” di via Bongioanni angolo via Riberi.



Nella rassegna abbiamo proposto lavori che parlano di emarginazione e di riscatto, di incontro e di ascolto, di favole contemporanee e di ricerca del proprio posto nel mondo. Inizio alle 21.30 con ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione avrà luogo presso il salone della Casa del Quartiere Donatello.



E’ la volta di “The Quiet Girl” di Colm Bairéad, con Carrie Crowley, Andrew Bennet, Catherine Clinch, Michael Patric. Film irlandese che parla di Cáit, nove anni, vive in una famiglia sovraffollata, disfunzionale e impoverita. Taciturna e trasandata, è malvista dalle sorelle e dal padre anaffettivo e non considerata dalla madre alle prese con l’ennesima gravidanza. Con l’arrivo dell’estate la bambina viene inviata dai Kinsella, una coppia di lontani cugini che non ha mai visto. Lega subito con la dolce e premurosa Eibhlín, impara il rispetto per sè stessa e finisce per trovare il modo per comunicare anche con il burbero Sean.