Ennesimo successo di pubblico per i “Doi Pass per Mondvì”

Il mese di luglio, da ventinove anni, nella città di Mondovì è accostato alla manifestazione regina dell’estate: i “Doi Pass per Mondvì”. La formula dell’evento, ad un passo dal prestigioso traguardo del terzo decennio, riscuote ancora grande successo, portando nelle fresche vie del centro storico di Breo frotte di persone, interessate a più livelli dalle variegate proposte.



Il cosiddetto ‘struscio’ dinnanzi alle vetrine illuminate del rinnovato centro commerciale naturale cittadino, proprio in concomitanza con le proposte della stagione dei saldi, rimane vero e proprio punto d’incontro di diverse generazioni.



«I Doi Pass sono entrati a far parte della storia della nostra comunità – dichiara Mattia Germone, presidente dell’Associazione La Funicolare –. Ognuno di noi li ha vissuti in diverse stagioni della vita, sovrapponendo all’evento anche indelebili ricordi, magari fatti di cose semplici ma indelebili. Ritrovarsi tra le vie e nelle piazze del centro di Breo è un’attitudine che mi auguro possa continuare con successo anche in futuro, soprattutto per poter omaggiare le attività commerciali che hanno sempre creduto e sostenuto l’evento».



Anche l’edizione 2024 si avvia al gran finale con il consueto successo di pubblico. Il programma allestito per la serata di mercoledì 24 luglio è ricco di eventi e proposte a partire da piazza Roma con l’attesa finale del “Contest Y”, il concorso musicale per giovani artisti organizzato in collaborazione con Y Events Sul palco saliranno “Drunk Deers” (band folk rock/metal), “To Be Willy” (pop rock), “Lunera” (hard rock), “Zzero” (rap), “Denise” (pop), “Nede” (rap), “Freaky Tuesday” (pop/cantautorato/soul/R&B), “Clay” (pop), “Sedona” (pop). Special guest della serata “Nasti Vi” (trap). In piazzetta Comino l’insolito “Painting in piazza”, pittura libera a cura dell’associazione Nosignal. Variegato il panorama dei concerti live: “Bup Blues Band” (piazza Cesare Battisti) blues a 360° con Beppe Rainero & friends; “Madamè” (piazza Monsignor Moizo) la musica popolare italiana attraverso lo sguardo delle donne e “Sixties Graffiti” (piazza S.Maria Maggiore) per un viaggio nei grandi successi degli anni ‘60/’80.



Continuano, inoltre, le serate di “Cinema sotto le stelle” in piazza Maggiore: martedì 23 luglio il film di animazione “Ruby Gilman, la ragazza con i tentacoli”, una timida adolescente scopre di provenire da una famiglia reale di leggendari kraken e viene a sapere che il suo vero destino giace nelle profondità delle acque del mare, che sono più grandi di quanto avrebbe mai potuto immaginare; chiusura in programma per martedì 30 luglio con “Le Petit Piaf”, la storia del giovane Nelson, 10 anni che sull’isola della Réunion sogna di diventare un cantante famoso e nel tentativo di riuscire nel suo proposito, si iscrive ad un programma televisivo per mettere in mostra il proprio talento. L’appuntamento con l’animazione del mercoledì sera continua grazie a Movì: 31 luglio, 7,21 e 28 agosto le date in calendario con musica nei locali del centro storico di Breo a partire dalle ore 19.00.



«Se ai “Doi Pass” e al “Cinema sotto le stelle” sommiamo il lavoro svolto per l’organizzazione di “Mondovì e Motori” – conclude Germone – e ricordiamo che dal 14 al 18 agosto la nostra città sarà nuovamente protagonista con la Mostra dell’Artigianato Artistico, si può davvero dire che le proposte sono incalzanti. Tutte rese possibili dalla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, contributi pubblici e privati, tra cui spicca il supporto della Fondazione CRC, ma anche grazie alla dedizione di volontari che non ringrazieremo mai abbastanza per il lavoro svolto. Sono loro il cuore pulsante delle nostre attività».