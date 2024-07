Parigi 2024, è scattato il conto alla rovescia: Elisa Balsamo e Sara Curtis pronte ad inseguire il loro sogno a cinque cerchi

L'attesa sta per finire. E' iniziata infatti la settimana che ci porterà all'appuntamento con i Giochi olimpici di Parigi 2024, la cui inaugurazione è in programma venerdì 26 luglio con la cerimonia d'apertura sulla Senna.

La kermesse promette spettacolo e, come sempre, sarà foriera di emozioni e storie da raccontare, vittorie e delusioni, drammi e trionfi che scriveranno nuove pagine della storia dello sport.

45 le discipline nelle quali si daranno battaglia, fino all'11 agosto, gli 11.475 atleti convocati. Rappresentanza record per i colori azzurri con ben 403 atleti al via (209 uomini, 194 donne).

La provincia cuneese sarà a Parigi con due campionesse, pronte ad inseguire il loro sogno a cinque cerchi: la ciclista peveragnese Elisa Balsamo e la nuotatrice saviglianese Sara Curtis.

Balsamo è ormai un nome affermato nel mondo del ciclismo e dello sport italiano e solo tre anni fa saliva sul tetto del mondo nella prova in linea femminile dei Mondiali nelle Fiandre. Una tremenda caduta alla Vuelta a Burgos aveva fatto temere per la sua partecipazione ai Giochi francesi ma sarà regolarmente ai nastri di partenza, sia su pista che su strada. Nessun obiettivo le è precluso: il primo sarà riscattare Tokio 2021 e quella maledetta caduta nell'ultimo giro della prima prova dell'Omnium.

Altro sport, altra campionessa: Sara Curtis assaporerà per la prima volta in carriera le emozioni olimpiche. Un talento cristallino il suo, evidenziato da un'ascesa continua. Impressionanti le sue più recenti performances così come sono luccicanti le sei medaglie d'oro conquistate agli EuroJuniores di Vilnius. Debutterà alle Olimpiadi da minorenne, essendo nata nell'agosto 2006. Sognare non costa nulla e l'allieva di Thomas Maggiora potrà scendere in acqua senza particolari pressioni ma solo con l'obiettivo di nuotare come ha dimostrato di sapere fare.

I Giochi termineranno sabato 11 agosto mentre da mercoledì 28 agosto fino a domenica 8 settembre avranno luogo, sempre a Parigi, le Paralimpiadi.