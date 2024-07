Racconigi Cycling Team: Arianna Giordani sfiora il successo a Nogara

Successo sfiorato dalla piacentina Arianna Giordani nella ventitreesima edizione del “Trofeo Ball-Beverage Packaging Italia s.r.l.”, competizione riservata alla categoria junior andata in scena sulle strade venete di Nogara, in provincia di Verona.

La portacolori del Racconigi Cycling Team, già dominatrice in stagione del “Gran Premio Team 9 San Felice 1983 Banca Popolare” di Massa Finalese (MO), terza classificata a Martellago (VE) e quarta sui traguardi di Bianconese di Fontevivo (PR) e di Ponte a Egola (PI), ha conquistato un ottimo secondo posto nell’affollato sprint finale che ha deciso la competizione.

All’invito degli organizzatori del Veloce Club Isolano A.S.D. hanno risposto 82 atlete in rappresentanza di 19 formazioni, che si sono date battaglia per 60 chilometri spalmati lungo le strade di un circuito cittadino di 3000 metri, quasi completamente pianeggiante.

I numerosi tentativi di fuga, ben orchestrati anche dalle atlete dirette in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, sono stati ben controllati dal gruppo, che si è giocato in volata l’ambito successo finale. Giornata sfortunata, invece, per la piacentina Alessia Sgrisleri e per la varesotta Dalia Buzzi, messe fuori causa da due distinte cadute nelle fasi centrali di gara. Al termine della manifestazione la squadra cuneese, presieduta da Silvio Traversa, è stata premiata con il riconoscimento riservato alla seconda società classificata.

ORDINE D’ARRIVO “TROFEO BALL-BEVERAGE PACKAGING ITALIA SRL” A NOGARA (VR):

1) Pegolo Chantal (UC Conscio Pedale del Sile) Km 60 in 1h32’57” alla media di 38,731 Km/h

2) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

3) Barattin Piera (Breganze Millenium)

4) Siri Irma (UC Conscio Pedale del Sile)

5) Cerofoloni Francesca (Petrucci Gauss Cycling Team)

6) Meucci Emma (Horizons Fullgas)

7) Zambelli Giulia (CC Canturino 1902 ASD)

8) Cenci Matilde (UC Conscio Pedale del Sile)

9) Brillante Romeo Lucia (Biesse-Carrera)

10) Limonta Giulia (Petrucci Gauss Cycling Team)