Alba: i Comitati di gemellaggio hanno incontrato la nuova Amministrazione

Venerdì 19 luglio il sindaco di Alba Alberto Gatto, insieme all’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi, ha incontrato i Comitati di gemellaggio cittadini.

La Città di Alba è gemellata con 7 città in tutto il mondo: Medford (Stati Uniti d’America), Banská Býstrica (Slovacchia), Böblingen (Germania), Beausoleil (Francia), Arlon (Belgio), Sant Cugat (Spagna) e Giresun (Turchia). Per ogni città era presente il rispettivo Comitato.

Da inizio settembre l’Amministrazione incontrerà ciascun Comitato per confrontarsi su attività e esigenze e riunirà periodicamente tutti i presidenti per programmare le iniziative in un'ottica di coinvolgimento e condivisione trasversale.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi hanno sottolineato: “L’importanza dei gemellaggi per la città di Alba è data dall’ormai consolidata rete di amicizie e relazioni con le città gemelle. I Comitati di gemellaggio sono una risorsa e con il loro lavoro si accresce il prestigio di Alba nel mondo. Abbiamo voluto incontrarli per portare avanti un dialogo e una collaborazione proficua, capace di valorizzare al meglio questo patrimonio costruito negli anni”.