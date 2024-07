Remo Schellino porta al Monastero di San Biagio "Andare all'altro mondo"

"Questo film - spiega - completa la trilogia legata al nascere, al vivere e al morire. E’ un viaggio in Italia che svela, in parte, il rapporto di noi con la morte dentro il tessuto umano dell'Italia. Un percorso antropologico, emotivo e culturale in cui la morte è raccontata nella circolarità della vita, come uscita da un mondo ed ingresso in un altro. Nulla si distrugge, tutto si trasforma. La morte è una nuova presenza. Riti, racconti, testimonianze e conversazioni legate alla fase finale del nostro vivere. Come scriveva lo scrittore Tiziano Terzani “la fine può essere un nuovo inizio”.