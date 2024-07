A Roburent la mostra di Bruno Cappellino e le menzioni d'onore ai dipendenti comunali

Riprende, dopo un paio di tornate amministrative, la apprezzabile tradizione di mozioni ufficiali ai dipendenti pensionati, affiancata da gesti di gratitudine ai cittadini socialmente benemeriti.

L’ultima Menzione in Consiglio Comunale toccò ll’agente di Polizia Locale Remo Fuoco, durante la Amministrazione Bruno Vallepiano. A lui, in Sala Consiliare, il Sindaco Emiliano Negro consegnerà sabato 27 luglio, un ricordo, unitamente ai colleghi geom. Giovanni Ariè Bottero, Giovanni Battista Roà, rag.ra Daniela Caramello, geom. Gianpiero Galliano, Gian Domenico Ravotti e così pure ai roburentesi sac. G.M. Olivero e sac. B. Canavese, a Pierino Camperi, Luigi Ravotti, coniugi Mariangela Bramardo e Giovanni Sevega, Severina Caramello, Angela Rinverdi Canova.

Prima, alle ore 16, verrà inaugurata la antologica di Bruno Capellino, nella Confraternita di Sant’Antonio Abate, arricchita dalla esecuzione al violino di due brani del grandissimo compositore J.S. Bach, da parte della giovane musicista Ludovica Maria Luigia Ambrogio, monregalese, diciasettenne , che frequenta il Liceo Classico “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì. Dall’età di 7 anni ha avviato lo studio del Violino, presso la Scuola Comunale di Musica Mondovì con il Maestro Stefano Cometto. Ha partecipato nel 2017 e nel 2018 alla masterclass di violino del Maestro Bruno Pignata. Ha all’attivo la partecipazione a varie edizioni del Corso estivo “ORCHESTRANDO”, organizzato dall’Academia Montis Regalis a Pamparato, con lezioni di perfezionamento del Maestro Roberto Ranfaldi -Violino di spalla dell’Orchestra RAI-, e ad una masterclass del Maestro Silvio Bresso, docente del Conservatorio G.Verdi di Torino. Da Settembre 2022 si esibisce anche nella formazione d’archi TRIO BRIO.

Completerà la cerimonia la dedicazione di un Parco a Valter BRIATORE, ucciso per scambio di persona, da un ‘ndanghetista a Torino, nel 1988, a 36 anni, mentre stava per iniziare la giornata di rappresentante commerciale. Studioso ed impegnato con profitto in varie attività sociali: Musico nella Banda "geom. G. Galliano", valido atleta nel gioco del pallone elastico, sciatore abile. Ottenuta la Maturità al Liceo Scientifico, si era trasferito a Torino, dopo la leva nel corpo dei Bersaglieri, per lavoro, quale agente di commercio in una grande azienda di prodotti alimentari, ritornava frequentemente a Roburent, e si intratteneva nell'aiuto ai genitori, titolari di un negozio al Capoluogo, nonché nella attività organizzative della Pro Loco, in occasione di Sagre e ricorrenze diverse. Un insensato atto di un delinquente lo freddava senza motivo alcuno, per un inammissibile scambio di persona.