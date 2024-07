Ultimo appuntamento con i "Venerdì vibranti" a Boves

Il punto "La Griglia della Sporta" offrirà specialità street food come panini con porchetta, sticks di salsiccia, patatine, nuggets di pollo, birra e bevande. Inoltre, i negozi associati presenteranno le loro proposte culinarie in modalità street food: taglieri di salumi, sushi di carne, insalatine, pizza a portafoglio, e molto altro. I bar aderenti proporranno aperitivi a tema "Magic" e "Vibranti" per deliziare i palati più esigenti.

Venerdì Vibranti a Boves :l'ultimo imperdibile appuntamento con cibo, spettacoli e intrattenimento per tutti! Dopo il grande successo, l'associazione La Sporta è lieta di annunciare l'ultimo appuntamento dei "Venerdì Vibranti" il 26 luglio realizzato grazie al generoso contributo della Banca di Boves insieme a Marro Automobili, Varrone Materiale Edile, Cavallo Spedizioni, Migliore Grigliati, Imbalplastic di Gardini Dario, Viemme, Visionottica Ferrua Piero e con il sostegno del Comune di Boves. Ecco il programma della Serata realizzato in collaborazione con Prismadanza APS:

LUDOBUS DI MAGO TRINCHETTO

A partire dalle ore 20, Piazza Italia si trasformerà in un parco giochi con il Ludobus di Mago Trinchetto: giochi in legno, progettati per divertire sia i bambini che gli adulti. Un’occasione perfetta per riscoprire il piacere dei giochi semplici e tradizionali.

BABY DANCE con le animatrici di Prismadanza

Sempre in Piazza Italia, dalle 20.30 alle 21.00, le animatrici di Prismadanza coinvolgeranno i più piccoli in una sessione di Baby Dance. Un momento di allegria e movimento per scatenarsi a ritmo di musica.

MAGO TRINCHETTO

Mago Trinchetto tornerà poi con uno spettacolo di magia e giocoleria dalle 21.45 alle 22.15, sempre in Piazza Italia. Un’esibizione che promette di lasciare tutti a bocca aperta con trucchi sorprendenti e abilità straordinarie.

AGRO THE CLOWN

Per chi ama il teatro di strada, Agro the Clown porterà il suo spettacolo unico di mimo, clown e improvvisazione in Piazza dell'Olmo. Gli orari degli spettacoli sono dalle 21.00 alle 21.45 e dalle 22.15 alle 23.00. Un’occasione imperdibile per ridere e meravigliarsi con le gag di questo artista straordinario.

CABARET ZUZZURELLONE

Il duo Flosh si esibirà con il loro divertente spettacolo di circo, giocoleria e acrobazie con il palo cinese. Gli spettacoli si terranno in Piazza Italia dalle 21.00 alle 21.45 e dalle 22.15 alle 23.00. Un mix di comicità e abilità acrobatica che incanterà il pubblico di tutte le età.

Musica dal Vivo

THE GARDEN BAND

The Garden Band, che si esibirà in Piazza Italia con tre set: dalle 20.30 alle 21.00, dalle 21.45 alle 22.45 e dalle 23.30 in poi. Un’occasione per godersi una serata all’insegna della buona musica in un’atmosfera conviviale.

SOUL SUADADE TRIO

Per chi preferisce un’atmosfera più intima, il Soul Suadade Trio si esibirà al punto ristoro La Sporta dalle 19.30 alle 20.30. Il trio spazierà dalle mousette francesi alla bossanova, passando per il jazz e la new age.

BRAXOPHONE

In Piazza dell’Olmo, dalle 20.30 alle 21.00 e dalle 21.45 alle 22.15, il gruppo Braxophone allieterà il pubblico con un ensemble unico che unisce trombe, trombone, basso tuba, batteria e sax. Un concerto che promette di essere coinvolgente e vibrante.

GRANDE SPETTACOLO CONCLUSIVO

L’ACQUA, LA TERRA, IL SOGNO

La serata culminerà con uno spettacolo di danza verticale sospesa intitolato "L’Acqua, la Terra, il Sogno". Luca Piallini e Silvia Proietti si esibiranno sulla facciata del municipio in Piazza Italia alle 23.00, regalando al pubblico un'esperienza visiva mozzafiato che combina arte, acrobazia e poesia.