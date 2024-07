Arriva anche a Paraloup la pastasciutta antifascista di Casa Cervi

Per celebrare la prima storica pastasciutta antifascista condivisa nella piazza di Campegine (RE) dai fratelli Cervi nel 1943, quest'anno - sabato 27 luglio - festeggeremo in nome della solidarietà e della fratellanza, in contrapposizione al “canchero fascista” (Alcide Cervi) anche a Paraloup (Rittana).

L'iniziativa della pastasciutta antifascista a Paraloup è inserita nella Rete delle Pastasciutte Antifasciste di Casa Cervi e promossa dalla sezione ANPI di Racconigi.

Il costo della giornata comprende il menù per pranzo da 17€ (con acqua, altre bevande escluse) + 3€ per la visita guidata al Museo dei Racconti, a partire dalle ore 11. Per prenotazioni e informazioni: 375 591 43 47 | info@nutorevelli.org.