Lotteria solidale per aiutare gli animali bisognosi ospiti da Amici di Zampa

Aiutare gli animali bisognosi è un impegno che richiede dedizione costante e notevoli risorse economiche. In quest'ottica, l’associazione Amici di Zampa ha lanciato una lotteria solidale con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di un tosaerba e un decespugliatore, strumenti indispensabili per la manutenzione degli spazi verdi del gattile e dell'area sgambamento del canile comunale "Zampe Felici".

La lotteria offre ai partecipanti la possibilità di vincere premi che sono attualmente in fase di definizione e saranno comunicati al più presto. Il costo del biglietto è di soli 2 euro, una cifra accessibile che, grazie al contributo di numerosi sostenitori, permetterà all’associazione di coprire l'intera spesa per l'acquisto delle attrezzature. Partecipando, non solo si sostiene una nobile causa, ma si ha anche la possibilità di vincere premi di valore economico significativo.

Partecipare alla lotteria è semplice e può essere fatto attraverso diverse modalità di donazione:

Bonifico Bancario: IBAN: IT06X0853022501000000279482, intestato a "Amici di Zampa ODV", causale: "lotteria solidale".

Satispay: Cerca "Amici di Zampa" nella sezione “negozi”.

Contanti: Presso il gattile Amici di Zampa nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì, e venerdì dalle 14.00 alle 17.00.

Per acquistare i biglietti, basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3803106068 specificando i numeri che si desiderano acquistare (scegliendo tra 1 e 1000) e il proprio nome e cognome. Un volontario provvederà a inviare una foto del biglietto numerato acquistato. Nel caso il numero scelto non fosse più disponibile, verranno offerti i numeri restanti tra cui scegliere.

L’estrazione dei biglietti vincenti sarà trasmessa in diretta su Facebook, permettendo a tutti i partecipanti di assistere alla pesca dei numeri. I vincitori saranno contattati dai volontari per accordarsi sulla data e il luogo di consegna dei premi.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare Elena tramite WhatsApp al numero 380/3106068.

Con un piccolo gesto, è possibile fare una grande differenza per gli animali bisognosi.