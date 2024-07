La Castella: una location da sogno per il tuo matrimonio nel bosco e per i tuoi eventi speciali

I sogni son desideri e, talvolta, diventano realtà! La Tenuta “La Castella” è un luogo davvero magico, dove vivere i momenti più belli ed importanti della propria vita avvolti in un bosco incantato. Una location perfetta, che riesce a sorprendere chiunque abbia la fortuna di varcare la sua soglia, lasciandosi conquistare dal suo mondo fatato, in cui tradizione e modernità si fondono per regalare emozioni intense e profonde a contatto con la natura.

Un vero angolo di paradiso nel cuore del Monferrato, alle porte delle Langhe, pieno di suggestioni e meraviglia, ideale per concedersi un periodo di relax a contatto con la natura o per fare un coinvolgente salto nel passato tra le antiche tradizioni contadine e l’atmosfera romantica della vita di campagna.

Il vero protagonista di questo posto straordinario è il bosco incantato, un bosco secolare che circonda la grande casa padronale, con i suoi profumi, i suoi colori ed i vecchi utensili, testimoni del suo antico passato. Una storia che continua a riecheggiare nella splendida cornice della tenuta La Castella e che si ha quasi la sensazione di toccare con mano, quando ci si immerge in questo paesaggio di straordinaria bellezza e ci si lascia trasportare dalla magia di un tempo ormai lontano.

Nata come fiorente azienda agricola nella seconda metà dell’Ottocento, La Castella ha rappresentato un punto di riferimento importante per l’economia del territorio, prima di subire un periodo di abbandono dopo la morte dei suoi ultimi proprietari. Grazie all’intraprendenza di due giovani imprenditori, La Castella è tornata a splendere e a vivere, pur mantenendo inalterata la sua splendida architettura e la sua aria di antica dimora signorile piena di fascino e ricordi.

Oltre ad essere una struttura straordinariamente seducente per un soggiorno speciale e per eventi privati, come compleanni, battesimi, comunioni, cresime e anniversari, i grandi saloni e il parco secolare sono la cornice perfetta per pronunciare il “fatidico sì” e per festeggiare il proprio matrimonio nel Monferrato con un elegante banchetto nuziale tra raffinate scenografie e allestimenti da favola, che lasceranno sicuramente estasiati gli sposi e tutti i loro ospiti. L'atmosfera shabby-chic de La Castella vi accompagnerà nel giorno più importante della propria vita e potrete soggiornare nelle sue semplici e al tempo raffinate camere.

Inoltre, gli spazi de La Castella sono ideali per ospitare mostre, sfilate, shooting fotografici e serate di gala, che valorizzano l’arte, la cultura e la letteratura, ma anche per organizzare meeting aziendali, corsi di formazione, convegni, riunioni e congressi, trasformando le giornate lavorative in esperienze sempre estremamente piacevoli, rilassanti e stimolanti per tutti i partecipanti.

Infine, La Castella è un complesso fantastico, dove passare una giornata di completo riposo o qualche giorno di vacanza nella natura, tra l’eleganza e la raffinatezza di un palazzo storico ricco di charme e seduzione, dove ogni angolo è perfetto per volare con la propria immaginazione e vivere momenti unici e indimenticabili. Il bosco ed il parco secolare sono la cornice giusta per un matrimonio green e in stile shabby. Le romantiche sale potranno accogliere i vostri ospiti del matrimonio. La Castella è conosciuta per la sua ambientazione naturale, adatta al Matrimonio nel bosco, circondati da un parco secolare.

