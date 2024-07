Mentre Rollbit e Hamster scendono, il token Lucky Block v2 esplode

Nel dinamico mondo delle criptovalute, i token legati al gioco d’azzardo stanno guadagnando sempre più attenzione. Questi token, che offrono agli investitori opportunità uniche legate al settore del gaming e delle scommesse, sono diventati un elemento cruciale del mercato.

In questo articolo, esamineremo la recente performance di tre di questi token: Rollbit, Hamster e Lucky Block v2. Mentre Rollbit e Hamster hanno registrato un calo rispettivamente dell’1,10% e del 2,30%, il token Lucky Block v2 ha sorprendentemente guadagnato il 2% in 24h e oltre l’8% in una settimana, andando in controtendenza rispetto agli altri. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Rollbit Coin: performance recenti e future

Rollbit Coin (RLB) è il token nativo della piattaforma di casinò e trading Rollbit.com. Lanciato senza un'Offerta Iniziale di Monete (ICO), RLB è stato distribuito gratuitamente tramite un airdrop agli utenti esistenti della piattaforma. Il principale utilizzo del token è legato alla lotteria di Rollbit, dove gli utenti devono mettere in staking i propri RLB per partecipare e avere la possibilità di vincere una parte dei profitti del casinò.

La fornitura totale di RLB è limitata a 5 miliardi di monete. Il processo di burning e il sistema di staking incentivano gli utenti a mantenere i propri RLB staked, riducendo ulteriormente la quantità di token disponibili sul mercato. Inoltre, una parte delle commissioni di staking viene assegnata ai Rollbots, il progetto NFT di Rollbit, creando ulteriori incentivi per gli utenti.

Recentemente, il valore di Rollbit Coin ha subito una perdita dell'1,10%. Nonostante questa flessione, il futuro di RLB sembra promettente grazie ai meccanismi di riduzione dell'offerta e all'incremento della domanda attraverso il sistema di lotteria.

La progressiva diminuzione della quantità di token in circolazione, combinata con la crescita della piattaforma Rollbit, potrebbe portare a un aumento del valore del token nel lungo periodo.

Hamster continua a perdere terreno

Il token Hamster (HAM) è una criptovaluta meme decentralizzata nata nel maggio 2021. HAM si è distinto per il suo approccio innovativo al trading, che coinvolge un criceto reale per prendere decisioni di acquisto e vendita di criptovalute, combinando umorismo e tecnologia per attirare la community.

Recentemente, il token Hamster ha registrato una performance negativa, subendo una perdita del 2,30%. Questo calo può essere attribuito a vari fattori. In primo luogo, il mercato delle criptovalute in generale ha mostrato segni di volatilità, con molte criptovalute principali che hanno subito perdite simili.

In secondo luogo, le preoccupazioni legate alla regolamentazione e alla sicurezza possono aver influenzato la fiducia degli investitori. Dati recenti mostrano che il volume di scambi di HAM è diminuito del 15% nelle ultime 24 ore, suggerendo una diminuzione dell'interesse da parte degli investitori.

Inoltre, il sentiment negativo sui social media potrebbe aver contribuito al calo, con discussioni sui forum di criptovalute che evidenziano preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine del progetto. In sintesi, mentre il token Hamster ha subito una recente flessione, è importante considerare il contesto più ampio del mercato delle criptovalute e i fattori specifici che influenzano la performance di HAM.

Lucky Block v2 va in controtendenza. È il miglior token legato al gambling?

Lucky Block v2 (LBLOCK) è un token innovativo costruito sulla blockchain di Ethereum, progettato per alimentare la crescita e lo sviluppo del casinò e sportsbook di Lucky Block. Il token si distingue per il suo utilizzo sia all'interno della propria piattaforma che in altre, e per la sua integrazione con i Lucky Block NFT, che offrono ricompense passive agli utenti.

Nelle ultime 24 ore, il token LBLOCK ha registrato una crescita del 2%, andando in controtendenza rispetto agli altri token legati al gioco d’azzardo. Nell’ultima settimana l’aumento supera l’8%. Questo incremento è notevole in un periodo caratterizzato da volatilità e incertezze economiche globali.

Diversi fattori potrebbero aver contribuito a questa recente crescita del token LBLOCK. In primo luogo, l'incremento dell'adozione del token all'interno del settore del gioco d'azzardo online ha migliorato la sua visibilità e utilità. Le recenti collaborazioni con altri casinò e sportsbook hanno ampliato l'uso del token, rendendolo più attraente per gli investitori.

In secondo luogo, il programma di burning unico di LBLOCK, che brucia una quantità equivalente di token scommessi in momenti prestabiliti, ha ridotto l'offerta disponibile, contribuendo a un aumento del prezzo. Inoltre, i Lucky Block NFT, integrati nel programma di fedeltà, hanno incentivato gli utenti a possedere e utilizzare il token, aumentando ulteriormente la domanda.

Infine, la crescente fiducia degli investitori, supportata da una maggiore sicurezza e trasparenza offerte dalla tecnologia blockchain, ha giocato un ruolo significativo. Secondo dati recenti, il volume degli scambi di LBLOCK è aumentato del 10% nelle ultime 24 ore, indicando un interesse crescente da parte del mercato.

