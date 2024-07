Tende oscuranti: cosa sono e come sceglierle in base alle proprie esigenze

Con l’imperversare del caldo estivo, potersi avvalere dell’utilizzo di buone tende rappresenta senza dubbio un grande vantaggio nel benessere quotidiano. Non tutti questi prodotti tessili, tuttavia, sono in grado di offrire una buona difesa contro i raggi solare e il calore, motivo per il quale occorre necessariamente affidarsi a delle tipologie di merci più specifiche, tra cui le ormai apprezzatissime e popolari tende oscuranti.

Cosa sono le tende oscuranti

Come il nome suggerisce, questi tipi di tende sono create appositamente con lo scopo di proteggere totalmente l’abitazione dalla luce e dal calore emanato dai raggi solari, fungendo spesso anche da ottima barriera contro i disturbi sonori provocati dall’esterno. I loro compiti tuttavia non si esauriscono qui, perché le tende oscuranti offrono anche un efficace riparo da occhi indiscreti, il che garantisce una privacy completamente serena.

Esse infine conservano anche un importante valore estetico, grazie all’ampio ventaglio di personalizzazioni che le rendono perfette anche come potenziale arredamento. Le tende oscuranti Eclypser, ad esempio, sono particolarmente rinomate per la loro praticità, unita a una qualità tecnologica che garantisce il massimo dei benefici.

Tende oscuranti e tende filtranti: le differenze

Queste due tipologie di tende vengono spesso confuse da occhi poco esperti, ed è per questo motivo che occorre sempre sottolinearne le differenze. Le tende oscuranti, come detto, bloccano completamente la luce solare e oscurano completamente l’ambiente, per far si che lo spazio di casa non si surriscaldi.

Le tende filtranti, invece, non garantiscono una schermatura totale dei raggi solari, e permettono un passaggio di luce che ammonta circa al 10%. Sebbene queste risorse tessili concedano il passaggio ai raggi, esse sono in grado di bloccare totalmente la trasmissione del calore provocata dall’irraggiamento solare, una caratteristica che le rende dei prodotti assolutamente validi.

Come scegliere le migliori in base alle proprie esigenze

Affinché questa tipologia di strumento possa adempiere al meglio alle proprie funzioni, è necessario che venga perfettamente adattato, in termini di forme e dimensioni, allo spazio in cui verrà montato. Da un punto di vista estetico la scelta è ovviamente basata esclusivamente sui gusti personali, ma un fattore che è importante considerare è rappresentato dai materiali.

Le tende oscuranti moderne sono realizzate, nella maggior parte dei casi, con tessuti come il lino e il velluto, ma di recente anche i tessuti tecnici hanno messo in mostra degli ottimi risultati. Per scegliere al meglio occorre armonizzare al meglio possibile la tenda all’ambiente di casa, sia in termini di colori che di design e materiali. Ciò consentirà di mostrare anche una resa estetica piacevole e uniforme, il che rappresenta un importante valore aggiunto per l’abitazione.

Se si hanno delle particolari esigenze anche da un punto di vista acustico, diversi modelli di tende oscuranti presentano delle caratteristiche fonoassorbenti, ovvero in grado di assorbire e bloccare i suoni provenienti dall’esterno. Queste particolari tende possono inoltre presentarsi in una forma ignifuga, e quindi capace di garantire un ulteriore grado di sicurezza sia in contesti casalinghi che in attività addette all’accoglienza.