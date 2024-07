Minirimpasto in giunta a Pontechianale, Pier Paolo Riaudo nuovo assessore

Pier Paolo Riaudo è stato nominato dal sindaco di Pontechianale Andrea Allasina nuovo assessore al posto del dimissionario Paolo Gaudissard, che ha lasciato l'incarico per ragioni personali.

Riaudo andrà a ricoprire le deleghe di Gaudissard a Turismo, Sport e Agricoltura.

La surroga sarà ratificata lunedì 29 luglio in occasione del Consiglio comunale.

Commenta il sindaco del paese del lago Andrea Allasina: “Già da tempo Paolo, che conduce un impegnativo lavoro a Torino, mi manifestava la difficoltà di poter adempiere adeguatamente al suo ruolo, non potendo garantire una presenza costante. Ha fatto molto per Pontechianale in questi anni e continuerà a darsi da fare come consigliere. Al suo fianco è stata una bella esperienza e lo ringrazio per il suo impegno e dedizione, da cui emerge tutto l'amore che nutre per Pontechianale”.

Riaudo, ex presidente della Pro loco, è già al lavoro sulle nuove deleghe, che ampliano quelle che già aveva ricevuto da consigliere.