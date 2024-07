Calcio Promozione: il presidente della Monregale Sandro Curti non si nasconde: "Puntiamo a vincere il campionato!" (VIDEO)

La Monregale Calcio è pronta a scaldare i motori in vista del prossimo Campionato di Promozione. Sfumato il ripescaggio in Eccellenza, la compagine biancorossa dal prossimo 2 agosto inizierà in sede la preparazione in vista di una stagione che si spera possa essere ricca di soddisfazioni.

I microfoni di Targatocn.it hanno raggiunto il presidente dei "Galletti" Sandro Curti, per un'intervista a 360°. Il "numero uno" biancorosso non si è nascosto dietro frasi di circostanza e a chiare lettere ha spiegato i programmi societari: "Puntiamo a vincere il Campionato!".

Da Curti un in bocca al lupo anche al suo predecessore, Igor Bertone, da oggi vice presidente della Cairese e un grazie a quanto fatto in questi anni dal tecnico Franco Giuliano, che a fine campionato ha consegnato il testimone a mister Michele Magliano. Infine il ricordo commosso del cugino Marino Curti, figura storica in casa Monregale, scomparso proprio nel giorno in cui Sandro veniva nominato presidente: