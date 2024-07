Pallapugno: è tempo di playoff e playout sui campi della Serie A Banca d'Alba

Sono Marchisio Nocciole Cortemilia e Cantina Terre del Barolo Albese le finaliste della Coppa Italia 2024 di pallapugno.

Nelle semifinali secche, giocate a Cortemilia e al Mermet di Alba, la quadretta gialloverde di Massimo Vacchetto ha sconfitto 11-2 l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa, mentre gli albesi di Paolo Vacchetto hanno strapazzato 11-1 l'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola.

La finale si giocherà sabato 24 agosto, alle 21, a Monastero Bormida.

Coppa Italia Serie A -Semifinali (gara unica)

Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 11-2

Cantina Terre del Barolo Albese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 11-1

Intanto, è stato ufficializzato il calendario della seconda parte del campionato italiano di Serie A Banca d'Alba: i playoff cominceranno venerdì 26 luglio, alle 21, con Cantina Terre del Barolo Albese contro Araldica Castagnole Lanze al Mermet di Alba, mentre sabato 27 luglio, alle 21, si giocherà Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Bfm Macchine Agricole Canalese a Dolcedo e Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo a Cortemilia.

Al via anche i playout: venerdì 26 luglio, alle 21, l'Acqua San Bernardo San Biagio affronterà la Virtus Langhe a San Biagio Mondovì, mentre sabato 27 luglio, alle 21, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva e Alta Langa saranno in campo a Ceva; turno di riposo per la Bormidese.

Si riparte con la classifica maturata nella stagione regolare e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà il 12 e 13 settembre: le prime tre dei playoff andranno direttamente in semifinale, le altre tre squadre dei playoff e la prima dei playout si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. L'ultima dei playout retrocederà in Serie B.