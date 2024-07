Violenta rissa in corso Dante, il Comune: "Consapevoli delle criticità, ma nessuna area della Città è abbandonata"

Rabbia e preoccupazione a Cuneo dopo la violenta rissa che si è scatenata ieri, in pieno giorno, tra viale Angeli e corso Dante e che ha portato alla denuncia di cinque persone (leggi qui).

"Quanto accaduto ieri iconferma quanto già noto - dichiarano la sindaca Patrizia Manassero e l'assessore Cristina Clerico - ossia come le dipendenze, specie quando si uniscono ad altri fattori di potenziale fragilità e/o marginalità, siano capaci di generare fenomeni incresciosi che minano le radici del nostro vivere insieme facendoci perdere sicurezza e tranquillità, anche quando restano racchiuse in un mondo che, per numeri e abitudini, non è pervasivo o abituale in città".



"Nei limiti delle nostre competenze, - proseguono dal municipio - continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine deputate a garantire l’ordine pubblico, aumentando, come già accaduto anche quando non percepito, l’impegno degli agenti della Polizia locale negli ambiti a loro afferenti.



Contestualmente abbiamo installato di recente nuova videosorveglianza nelle zone più sensibili del corso, abbiamo migliorato e continueremo a migliorare l’illuminazione e il verde pubblico per scoraggiare comportamenti illeciti e facilitare i controlli delle pattuglie".

"Nessuna area della città è abbandonata - concludono dall'amministrazione - siamo consapevoli che ci sono zone più fragili che richiedono maggiore attenzione, chiediamo ai cittadini di affidarsi e fidarsi della Polizia locale e delle Forze dell'Ordine perché la presenza c'è, anche quando non si vede".