Michele Bracciotti protagonista al Museo della Ceramica di Mondovì

“Michele Bracciotti - Ceramiche, archetipi e presagi”. Questo il titolo della nuova esposizione che verrà allestita nello storico Palazzo Fauzone di Germagnano e, in particolare, al terzo piano del Museo della Ceramica di Mondovì. Pisano di nascita e piemontese di adozione, Bracciotti ha iniziato il suo percorso artistico con la fotografia più tradizionale, ancora sviluppata in camera oscura.

L'incontro con il maestro cuneese Dario Ghibaudo è stato fondamentale per il suo successivo approdo alla modellazione, grazie all’apprendimento delle tecniche per plasmare e cuocere l’argilla. I suoi lavori non hanno mai nulla di scontato e sono frutto dei suoi studi e della sua fervida immaginazione. Nelle sue opere si riscontrano l’originalità e la personalità dell’artista, oltre al suo amore profondo per la materia, che plasma in modo equilibrato, unendo capacità tecniche e una grande fantasia. Il suo studio da ceramista ha sede a Bra.

L’esposizione, curata da Enrico Perotto, verrà inaugurata il prossimo 7 agosto alle ore 18.00 alla presenza del protagonista e rimarrà visitabile fino al 1° settembre negli orari di apertura del Museo (venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00; domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00), con gli appositi e consueti prolungamenti in occasione della Mostra nazionale dell’Artigianato Artistico prevista dal 14 al 18 agosto prossimi. Ingresso gratuito come sempre; eventuali informazioni o prenotazioni: iatmondovi@visitcuneese.it ; 0174.330358.