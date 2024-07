Picnic “Al Pero”: la bella proposta del Movimento per la Decrescita Felice

Una giornata all’insegna della convivialità, spazio e tempo non liberi ma liberati, all’ombra di un pero centenario. A Monterosso Grana, il Movimento per la Decrescita Felice propone per domenica 28 luglio, a partire alle ore 12, il picnic “Al Pero”.



All’insegna della parola “contatto”, ogni partecipante è invitato a portare un piatto da condividere con gli altri, con l’unica regola di non portare stoviglie usa e getta. Si parlerà, per chi vorrà, anche di ambiente, cibo e di decrescita felice: sarà quindi anche un modo per conoscere il movimento e le sue innumerevoli attività:



“Il nostro non è altro che un modo di vivere informato e consapevole - racconta Annarita Belliardo - Siamo parte della natura, connessi gli uni agli altri ed ognuno di noi può fare nel suo piccolo qualcosa. E poi non c’è niente di più importante della biodiversità, lo vediamo ad esempio con le tipologie di mela, purtroppo molte non ci sono più. Laddove c’è agricoltura intensiva non c’è biodiversità ed è un grosso rischio per tutti”.



Decrescita come nuovo sguardo nuovo sulla realtà, consapevolezza del proprio stile di vita, comunità e pratiche collettive di cambiamento, nonché azione politica e promozione della trasformazione. Decrescita che trova l’effettivo riscontro nelle attività pratiche quotidiane messe in atto a tal proposito, nell’autoproduzione, nel non spreco, nell’acquisto dai produttori locali, nell’attenzione e parsimonia, ma soprattutto nella sobrietà.



Il Movimento per la Decrescita Felice è una comunità plurale ed interconnessa di persone attiviste, praticanti, ricercatrici impegnate nei temi della decrescita e, più in generale, di tutte le persone che condividono le idee, i valori e le pratiche del Movimento.



Per maggiori informazioni: Annarita (331 1458364), Maurizio (333 9618548), Patrizia (333 6425714).