Cuneo: al Sacro Cuore il ricordo di Aurelia Della Torre da parte di Confcommercio

Ha lasciato un grande vuoto ma anche un’importante eredità che il Terziario Donna Cuneo di Confcommercio sta portando avanti con gli incontri organizzati nell’ambito del progetto “Sii Cambiamento – Quando l’Impresa fa Cultura”, nato come risposta alle richieste di iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e alla volontà di essere agenti di cambiamento attraverso una proposta basata su azioni di prevenzione e sensibilizzazione.



“Aurelia è stata – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo - un’amica, una consigliera preziosa, una paladina delle battaglie per l’emancipazione femminile”.



“Ricorderemo – conclude Chiapella – Aurelia Della Torre nella Santa Messa che verrà celebrata martedì 30 luglio ore 18 nella Chiesa del Sacro Cuore di Maria in Cuneo, Corso Nizza”.