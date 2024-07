Cuneo, Scrittorincittà lancia "Verso le stelle" il nuovo sito web

Procedono i lavori per la prossima edizione di scrittorincittà, che si terrà a Cuneo dal 13 al 17 novembre: il programma scuole è ormai quasi definito, si sta iniziando a delineare quello adulti, è aperto il bando volontari e si chiuderà a inizio settembre l’offerta di tirocinio curriculare per studenti universitari in collaborazione on il Job Placement di UniTo.



Ci si avvicina a grandi passi alla XXVI edizione e oggi è il momento di farne uno molto importante: il lancio del nuovo sito web. Ripensato e rinnovato nella veste grafica e nei contenuti, il sito www.scrittorincitta.it è stato progettato dalla visual agency albese Hellobarrio con un’attenzione particolare alla fruibilità, con l’intenzione di offrire una navigazione intuitiva e una consultazione agevole, soprattutto in versione mobile.



Le nuove funzionalità includono vari filtri per facilitare la consultazione del programma e la ricerca di appuntamenti, iniziative e news. Questi miglioramenti permetteranno di trovare facilmente le informazioni di cui si ha bisogno e di pianificare al meglio la propria partecipazione al festival.



Con il nuovo sito si può scoprire un altro elemento fondamentale per iniziare il viaggio verso le STELLE che illumineranno la prossima edizione del festival: l’immagine ufficiale, creata da un artista molto caro alla città, Gek Tessaro. Con tanti elementi e sfumature, ha saputo catturare l’essenza del tema e del festival, creando un’opera che riflette la magia e l'incanto del cielo stellato, in grado di affascinare piccoli e grandi.



Invitiamo tutti a visitare il nuovo sito all'indirizzo www.scrittorincitta.it per scoprire le novità e rimanere aggiornati sulle ultime notizie.



Così commenta l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico: “25 anni di scrittorincittà nel 2023, che saranno presto 26 per l’edizione che stiamo preparando, sono uno slancio a continuare a cercare novità e innovazione per questa manifestazione. Un primo elemento di novità che disveliamo oggi è il sito che abbiamo voluto ripensare e ricostruire a beneficio di una maggiore fruibilità della manifestazione stessa. Ringrazio tutti coloro che lo hanno pensato, elaborato, preparato. In queste settimane stiamo chiudendo il programma per l’appuntamento di novembre, “Stelle”, con lo sforzo di creare attorno ai libri spazio di scambio e di crescita e di futuro. Intanto costruiamo la candidatura di Cuneo capitale italiana del libro 2025 (e accompagniamo i lavori per la nuova biblioteca a Palazzo Santa Croce). Tutto questo perché siamo convinti del fatto che i libri siano cibo indispensabile per la mente e per la vita e noi vogliamo che siano sempre più accessibili e disponibili per tutti”.



“Dopo aver inaugurato nel 2023 la nuova piattaforma di prenotazione degli appuntamenti di scrittorincittà – conclude l’Assessore all’Innovazione Andrea Girard - l'assessorato all'innovazione ha intrapreso una revisione generale dei siti internet comunali. Il sito di scrittorincittà è il primo tassello di questa operazione che, nei prossimi mesi, vedrà la nascita del nuovo sito comunale e di una serie di siti satelliti correlati all' attività amministrativa, come ad esempio la realizzazione del sito a tema sui patti di collaborazione con il cittadino per rendere sempre più attiva la partecipazione della gente alle iniziative del comune”.