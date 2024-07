Mostra della Meccanica Agricola: a Saluzzo protaognisti mezzi innovativi, sostenibilità e razza Frisona

Da sabato 31 agosto a lunedì 2 settembre, l’area espositiva di 40 mila metri quadrati del Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), sarà teatro della 77ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla 16° edizione Nazionale.



La frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione, l’allevamento della razza bovina Frisona, la produzione e la lavorazione legno saranno anche quest’anno i protagonisti della fiera specializzata che vanta 550 stand espositivi e garantisce l’opportunità di incontrare i protagonisti del settore primario, che da sempre caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura e delle valli del Monviso.



La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna, Olimac – ed eVISO. La tradizionale rassegna di fine estate si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che dal 29 agosto al 5 settembre, offrirà al pubblico una settimana ricca di musica e di spettacoli.



L’esposizione aprirà i cancelli sabato 31 agosto con la 51ª Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e il 19° Junior Show Regionale, due iniziative organizzate da Ara Piemonte per presentare la razza bovina Frisona Italiana ed il comparto dell’allevamento da latte, un’occasione imperdibile per vedere le migliori vacche lattifere della nostra regione.



Tra le novità della nuova edizione, la presenza di Datameteo Educational e Andrea Vuolo, che sabato 31 agosto risponderanno alla domanda “Che cos’è il rischio meteorologico, quale impatto sta avendo sul nostro territorio, come interagiscono i segnali del tempo in questi scenari?”. Datameteo Educational, come associazione no profit di divulgazione scientifica, dirà la sua avvalendosi della testimonianza di esperti di fama nazionale ed internazionale, come appunto il noto meteorologo Andrea Vuolo.



A seguire l’intervento di Fondazione Agrion – Agricoltura Ricerca Innovazione e una degustazione dei prodotti che rendono unica la tradizione culinaria delle Terre del Monviso, mentre un ospite d’eccezione illustrerà ricette del territorio salutari e facili da realizzare.



Domenica 1° e lunedì 2 settembre sarà dato ampio spazio a professionisti, famiglie e curiosi. Sempre in tema di confronto, lunedì sarà la volta di Uncem che proporrà una tavola rotonda per continuare a parlare di agricoltura e problematiche ad essa correlate. Il Foro Boario sarà una piazza dove lavoro e intrattenimento si daranno il cambio, sempre all’insegna della tradizione del territorio.