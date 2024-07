Parigi 2024. L'Italnuoto prepara l'esordio, il DT Butini: "La presenza di atleti giovani come Curtis è testimonianza di un ricambio generazionale già in atto"

L'Italia del nuoto è pronta all'esordio a Parigi 2024: sabato mattina le prime gare, tra cui la staffetta 4x100 stile libero con la cuneese Sara Curtis al via.

La squadra azzurra è composta da 36 atleti (20 maschi e 16 femmine) ed ha le carte in regola per recitare un ruolo importante ai Giochi.

Le parole e gli obiettivi del direttore tecnico Cesare Butini (FIN). “Le Olimpiadi rappresentano l’obiettivo primario di questa stagione agonistica e ovviamente di tutto il triennio post Tokyo; abbiamo finalizzato la nostra programmazione in funzione di questo evento. Il trend positivo che ha accompagnato la nostra squadra negli ultimi anni ci conforta riguardo la bontà del lavoro svolto, ma al contempo ci carica di tante aspettative con le quali sia i singoli che l’intera squadra devono confrontarsi. Partecipiamo ai Giochi Olimpici di Parigi con la determinazione di dare il massimo e forti degli ottimi risultati delle precedenti edizioni; la squadra è composta da 36 elementi (16 femmine e 20 maschi). Mi fa piacere evidenziare che tra gli atleti ce ne sono tre nati nel 2006/07. Curtis, Ragaini e D’Ambrosio - atleta più giovane dell’intera delegazione italiana - sono la testimonianza, oltre che della bontà del lavoro svolto negli anni dai tecnici sociali, di un ricambio generazionale che è già in atto. Le migliori aspettative sono riposte a livello individuale in Ceccon nei 100 dorso, Quadarella e Paltrinieri nel mezzofondo, Martinenghi e Pilato nei 100 rana. Ho comunque fiducia in tutti coloro che disputeranno gare individuali e in particolare in Alberto Razzetti che disputerà i 400 e 200 misti e i 200 farfalla. A livello di staffetta, prima di parlare di aspettative, è doveroso evidenziare che in questa manifestazione c’è una densità di nazioni, che per la qualità delle loro formazioni, renderà una vera impresa conquistare una medaglia. Noi saremo presenti con tutte e sette le staffette in programma; ciascuna delle quali con ambizioni differenti. Le staffette 4x100 stile libero e 4x100 mista maschili rappresentano i nostri punti di forza; siamo però consapevoli che ci sarà bisogno del massimo impegno di tutti per ottenere un grande risultato ma su ciò non ho alcun dubbio. L’Olimpiade è sempre una manifestazione particolare: affascinante ma piena d’insidie; gli atleti che sapranno trasformare queste difficoltà in punti di forza otterranno i migliori risultati Noi arriviamo a Parigi con la giusta determinazione e la volontà di regalare tante emozioni ai nostri tifosi”.