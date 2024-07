Manutenzione straordinaria dei ponti sul torrente Varaita in località Rore e sul torrente Maira in località Ponte Marmora

Con altrettanti decreti del Presidente della Provincia Luca Robaldo sono stati approvati due progetti di fattibilità tecnica ed economica per l’esecuzione di interventi di risanamento strutturale conservativo del ponte sul Torrente Varaita in località Rore, nel comune di Sampeyre, e del ponte sul torrente Maira in località Ponte Marmora, nel comune di Prazzo.

Il censimento e l’ispezione visiva compiute dai tecnici della provincia hanno infatti evidenziato la necessità di intervenire su alcuni manufatti stradali caratterizzati da particolari criticità. I progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dall’ing. Davide Masera dello Studio Masera Engineering Group di Torino, hanno individuato gli interventi necessari per garantirne la conservazione e il risanamento strutturale dei due manufatti.

Per quanto concerne il ponte sul torrente Varaita in località Rore, alla progressiva chilometrica 25,100 della strada provinciale n° 8, occorrerà effettuare la ricostruzione con malte da ripristino di singoli elementi ammalorati, previa idro-pulizia degli stessi e passivazione dei ferri d’armatura esposti. Si procederà inoltre alla riattivazione del sistema di regimazione dell’acqua piovana con il rifacimento dei pozzetti di raccolta e dei pluviali di smaltimento, nonché al ripristino delle impermeabilizzazioni e la sostituzione giunti strutturali. Infine si darà corso alla demolizione e il ripristino dei cordoli laterali e all’installazione di una nuova barriera di sicurezza stradale.

L’ammontare complessivo della spesa è stimato in 2.700.000 euro, di cui 1.945.798 per l’esecuzione delle lavorazioni previste (compresi quasi 60.000 euro di oneri della sicurezza e 560.462 di costi della manodopera) e 754.201 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il progetto relativo al ponte sul torrente Maira in località Ponte Marmora alla progressiva chilometrica 66,400 della sp 422, prevede invece i seguenti interventi: la ricostruzione con malte da ripristino di singoli elementi ammalorati, previa idro-pulizia degli stessi e passivazione dei ferri d’armatura esposti, la riattivazione del sistema di regimazione dell’acqua piovana con il rifacimento dei pozzetti di raccolta e dei pluviali di smaltimento, il ripristino delle impermeabilizzazioni e la sostituzione dei giunti strutturali. Infine si darà corso alla demolizione e il ripristino dei cordoli laterali e all’installazione di una nuova barriera di sicurezza stradale.

In questo caso, l’ammontare complessivo della spesa è stimato in 780.000 euro, di cui 519.300 per l’esecuzione delle lavorazioni previste (compresi 24.278 per gli oneri della sicurezza e 139.647 di costi della manodopera) e 260.700 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

La spesa per il ripristino dei due ponti potrà trovare copertura finanziaria nei fondi ministeriali.