Viabilità | 09 febbraio 2026, 17:16

Cuneo, modifiche alla viabilità per mercato del “martedì grasso”

Chiusura al transito dalle 5 alle 19 tra piazza Galimberti e corso Dante. I banchi occuperanno la carreggiata a causa delle giostre sul sagrato. Divieto di sosta su entrambi i lati

Cuneo, modifiche alla viabilità per mercato del “martedì grasso”

In considerazione del fatto che parte del sagrato di Piazza Galimberti è temporaneamente occupato dalle giostre, nella giornata di martedì 17 febbraio si rende necessario spostare i banchi degli operatori del mercato sulla carreggiata di Corso Nizza.

Pertanto, martedì 17 febbraio, tra le 5 e le 19, sarà operativa la chiusura al transito di Corso Nizza nel tratto compreso tra piazza Galimberti e corso Dante. Nello stesso tratto sarà anche vigente il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata.

