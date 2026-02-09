Domenica 15 febbraio strade chiuse e divieti di sosta a Cuneo per il Carnevale di Ragazzi

Domenica 15 febbraio si terrà la sfilata dei gruppi mascherati per il Carnevale Ragazzi 2026, quest’anno ribattezzata "Ma che Olimpiadi". Il corteo partirà da via Roma, attraverserà piazza Galimberti e corso Nizza, fino all’incrocio con i corsi Giolitti/Brunet, per poi tornare alla piazza dedicata all’eroe della Resistenza.

Per garantire la sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, saranno istituiti divieti temporanei di transito e sosta veicolare lungo le strade interessate. I divieti di sosta saranno attivi dalle 11 alle 22 e coinvolgeranno piazza Seminario, via Fossano, via Pascal, piazza Galimberti e corso Nizza. Anche i veicoli muniti di tagliando invalidi non potranno sostare in queste aree.

Le strade interessate dalla sfilata saranno chiuse al transito a partire dalle 11, permettendo comunque il passaggio dei veicoli impegnati per garantire la sicurezza. Durante la manifestazione saranno predisposti dai corridoi, mentre al termine della stessa saranno adottate misure per facilitare le operazioni di pulizia delle strade (la cui fine è prevista intorno alle 22).

Inoltre, l’area pedonale urbana del Viale degli Angeli sarà revocata dalle 9 di domenica fino al mattino del lunedì. Si invitano tutti i cittadini a rispettare le limitazioni alla circolazione e a collaborare per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato della manifestazione. Per ulteriori dettagli, si raccomanda di consultare l’ordinanza pubblicata all’albo pretorio e di prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea.