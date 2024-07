Parigi 2024: l'Italia di Sara Curtis in finale nella staffetta 4X100 stile libero femminile

L'Italia del nuoto centra l'obiettivo della finale nella staffetta 4x100 stile libero femminile di Parigi 2024.

Prova convincente delle azzurre: Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci chiudono la prima batteria di qualificazione con il tempo di 3’36″28, alle spalle di USA (3’33″29) e Gran Bretagna (3’36″13).

Non si fa tradire dall'emozione la saviglianese di CS Roero ed Esercito che ferma il cronometro a 53.93.

Ottavo posto finale per il quartetto italiano che in serata, a La Défense Arena, disputerà la gara decisiva per le medaglie con Australia, USA, Cina, Svezia, Francia, Canada, Gran Bretagna.