Nasce l'associazione culturale "Dreaming in art", per valorizzare l'arte e la cultura di Langhe e Roero

Lo scorso 1° luglio è stata costituita l'associazione artistico-culturale (no profit) DREAMING IN ART (sognando nell'Arte).

La missione dell'associazione è quella di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, con un'attenzione particolare all'Arte in tutte le sue forme. L'obiettivo è fornire ai cittadini strumenti informativi e opportunità esperienziali adeguati per scoprire, comprendere e apprezzare il ricco patrimonio artistico e culturale che ci circonda. Attraverso iniziative educative, eventi culturali e attività di sensibilizzazione, l'Associazione mira a creare una connessione profonda tra le persone e l'arte, rendendo accessibile a tutti la comprensione e la fruizione di questa eredità comune. In questo modo, l'Associazione non solo contribuisce a preservare e diffondere la conoscenza del nostro patrimonio culturale, ma anche a stimolare un coinvolgimento attivo e consapevole della comunità nella tutela e valorizzazione della nostra identità culturale.