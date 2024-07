Atletica: Francesco Mazza campione d'Italia junior sui 3000 siepi

Ricco bottino di medaglie per il Piemonte ai tricolori juniores e promesse svoltisi nel fine settimana a Rieti: tre giorni di gare dal 26 al 28 luglio che hanno visto la partecipazione di 1673 atleti, in rappresentanza di 316 società, che si sono contesi gli 82 titoli in palio.

La nostra regione porta a casa 22 medaglie complessive di cui 7 ori , 5 argenti e 10 bronzi.

Nella categoria Juniores Uomini brilla Francesco Mazza (Atl. Saluzzo); il cuneese, già in questa stagione azzurrino della corsa in montagna, conquista il successo sui 3000 siepi in 9:10.84, con un margine di 2 secondi sul secondo classificato.

Al suo attivo anche il sesto posto sui 1500 in 3:55.90.