Skiroll, Coppa Italia Next Pro: buona prova di Elisa Sordello a Rapy a Verrayes

La Coppa Italia Next Pro di skiroll è ripartita, con un weekend di gare in scena sulla pista in località Rapy a Verrayes, in Valle d’Aosta.

Dopo la sprint di sabato 27 luglio – che ha visto i trionfi di Emanuele Becchis e Lisa Bolzan, domenica 28 toccava alle gare distance (mass start per tutti tranne che per i Giovani-Senior che gareggiavano in un inseguimento). A coordinare la manifestazione, sempre l’occhio attento dell’organizzazione, in mano allo Sci Club Amis de Verrayes.

Per la categoria Giovani-Senior, il format di gara era quello dell’inseguimento, preceduto da un prologo volto a stabilire i distacchi di partenza.

Se nel prologo il miglior tempo era stato di Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), al traguardo dell’inseguimento è stata Lisa Bolzan (SC Orsago) a spuntarla, in volata proprio su Ghiddi, invertendo così l’ordine di arrivo del prologo e siglando la doppietta dopo la vittoria nella sprint. Terzo posto per Maria Invernizzi (CM Valsassina) che recupera dalla 5a posizione di partenza e fa segnare il miglior tempo di giornata.

Belle anche le prestazioni di Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime), che con il 2° tempo di giornata chiude 4ª, e di Laura Mortagna (Valdobbiadene), 5ª con il 3° miglior tempo.

Al maschile, invece, a imporsi è stato Matteo Tanel (Robinson Ski Team), che dopo aver fatto segnare il miglior tempo nel prologo è riuscito a strappare la vittoria finale nell’inseguimento, precedendo di soli due decimi Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene)