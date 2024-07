Bra, ancora scintille in Consiglio sulla carica di vicepresidente. La minoranza insiste: "Non ci interessa"

Non si è dovuto attendere molto, nel nuovo Consiglio comunale di Bra, per riaccendere il dibattito sulla carica di vicepresidente del Consiglio, al momento affidata a Bruna Sibille, ex-sindaca della città e ora parte della maggioranza.

Facciamo un passo indietro: durante la precedente seduta, il 10 luglio, quest’ultima aveva comunicato la sua volontà di rassegnare le dimissioni da tale carica, per passarla a un membro della minoranza, come è stato per le precedenti Amministrazioni. Una scelta non accolta favorevolmente dall’opposizione, che si era dichiarata non interessata.

Aprendo dunque la seduta del 30 luglio in vece del presidente Fabio Bailo, assente giustificato, Sibille ha ribadito la sua disponibilità a lasciare la carica.

Prendendo la parola, Massimo Somaglia, in precedenza candidato sindaco, ha così risposto: "Come già detto, non è di nostro interesse, e più volte abbiamo spiegato perché. Si tratta di una consuetudine, è vero, come dovrebbe essere quella di affidare alla minoranza la delega all’urbanistica" [che invece al momento è nelle mani di Biagio Conterno, vicesindaco].

Davide Tripodi (Bra Domani) ribadisce il concetto: "Una consuetudine è qualcosa che rimane uguale nel tempo. Questa era affidare sia la vicepresidenza, ma anche l’urbanistica alla minoranza"