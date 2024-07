Chiusura precauzionale della fontana di San Michele a Bra: "Nessuna segnalazione di non idoneità al consumo"

Durante il Consiglio comunale di Bra, tenutosi il 30 luglio, è stata letta un’interrogazione firmata da Carlo Patria (Fratelli d’Italia) e Giuliana Mossino (Lega), relativa alla presunta non potabilità della fontana vicino alla chiesa di San Michele. Si chiedeva dunque all’Amministrazione di verificare lo stato di salute di tutta l’acqua erogata nella frazione e delle fontanelle presenti in città.

Bruna Sibille, vicepresidente del Consiglio, ha così condiviso quanto appurato: "Il servizio idrico integrato è gestito da Egea. Il rispetto dei requisiti richiesti di salubrità è garantito dalla sorveglianza operata tramite controlli interni e esterni, svolti rispettivamente dal gestore e dall’Asl. Al momento non risultano segnalazioni di non idoneità al consumo umano di acqua potabile della rete comunale.

Siamo stati a conoscenza di una comunicazione dell’Asl a Egea, secondo cui, dopo un prelievo avvenuto il 16 luglio, l’acqua della fontana di San Michele non rispettava le caratteristiche previste. Egea ha risposto che stava aumentando la disinfezione e i controlli qualità, da cui è emerso che la qualità dell’acqua erogata è conforme alle disposizioni legislative. Seppur dunque non ci sia stato richiesto nessun intervento, a scopo precauzionale è stata disposta la chiusura della fontana in attesa di chiarimenti".

La delucidazione "chiara e veloce" soddisfa Mossino, che però ha un appunto da fare: "L’interrogazione nasce dalle segnalazioni dei frazionisti, che hanno notato la chiusura delle fontane senza vedere alcun avviso. Una maggiore informazione avrebbe evitato fraintendimenti e la diffusione di notizie in verità non allarmanti".