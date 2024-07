Gli Amici di Valcasotto si preparano per la solita, grande estate

Dopo il successo ottenuto con la camminata enogastronomica, che quest’anno ha percorso i sentieri partigiani, l’associazione Amici di Valcasotto rilancia con un altro agosto ricco di gusto e divertimento, all’insegna della tradizione. Si attende, in particolare, la rinomata Sagra della polenta saracena, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ludovico.

Domenica 18 agosto, dopo la Santa Messa delle ore 10:15, la classica polenta d’furmentin (grano saraceno) abbinata all’immancabile bagna di porri o ragù e accompagnata dai celebri formaggi di Beppino Occelli e dalle locali paste di meliga della pasticceria Nasi. Per celebrare al meglio la 51° edizione, non mancheranno la musica e l’ormai tradizionale cocktail party del pomeriggio, che consentirà di proseguire con la festa e il divertimento fino a sera. Domenica 25 agosto, invece, una grande novità: la giornata dell’orgoglio valcasottese. Grazie a un pranzo conviviale, tutti coloro che sono originari di questa antica frazione, vi trascorrono le proprie vacanze o semplicemente vi sono legate da un vincolo d’affetto, potranno ritrovarsi e condividere insieme una giornata di festa e divertimento, ricordando storie e aneddoti riguardanti il verdeggiante borgo montano.

Non solo, l’Associazione rinnoverà il titolo di “Custodi di Valcasotto” e premierà alcune figure che, nel tempo, hanno saputo raggiungere importanti traguardi, così portando avanti il nome di Valcasotto e la sua tradizione.

"Abbiamo lanciato in questi giorni il tesseramento 2024 - aggiunge il presidente Alessandro Briatore -, speriamo sempre più persone riescano a darci il loro piccolo, grande contributo, attraverso il quale riusciamo a organizzare convegni culturali, iniziative gastronomiche, acquistare le attrezzature necessarie e sostenere le sempre maggiori spese che dobbiamo affrontare. Ringrazio sin d’ora tutti i volontari che rinunciano ai weekend e alle vacanze estive per assicurare la realizzazione degli eventi, superando con determinazione ogni tipo di avversità e difficoltà".

Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento alle pagine social degli Amici di Valcasotto (Instagram, Facebook), scrivere una mail all’indirizzo amicidivalcasotto@gmail.com oppure telefonare al numero 389 1849060.