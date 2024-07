L'arte di Giuseppe Penone protagonista alla Fondazione Ferrero di Alba

La Fondazione Ferrero di Alba ospiterà dal 26 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025 un'importante antologica dedicata a Giuseppe Penone, figura di spicco dell'arte contemporanea internazionale. L'esposizione, intitolata "Impronte di luce", è curata da Jonas Storsve in collaborazione con l'artista e comprende oltre cento opere che offrono un ampio panorama della produzione artistica di Penone, iniziata negli anni Sessanta e proseguita fino ai giorni nostri.

Il tema centrale della mostra è l'impronta, elemento fondamentale nella ricerca di Penone, presente in tutta la sua carriera. A partire dall'opera Alpi Marittime del 1968, che esplora il contatto diretto tra corpo e natura, fino alla serie Impronte di luce (2022 - 2023), presentata per la prima volta in Italia in questa occasione.

L'esposizione include una varietà di opere che spaziano dal disegno alla fotografia, dalla modellazione all'intaglio, offrendo un quadro completo dei diversi generi e tecniche utilizzati dall'artista.

Il progetto espositivo è accompagnato da un catalogo illustrato edito da Skira, che raccoglie le immagini di tutte le opere esposte e include saggi scritti dall'artista e dal curatore, insieme ai contributi di Jean-Christophe Bailly, Olivier Cinqualbre, Carlo Ossola e Francesco Guzzetti, responsabile del coordinamento scientifico della mostra. Ingresso gratuito (www.fondazioneferrero.it).