Marsaglia piange la scomparsa di Giuseppe “Pino dj” Bracco

In lutto la comunità di Marsaglia per la scomparsa di Giuseppe Bracco - conosciuto da tutti come il deejay Pino del Miramonti – scomparso ieri (lunedì 29 luglio) all’ospedale di Cuneo.



Bracco aveva 64 anni ed era titolare del ristorante Miramonti, accanto al disco club Mirror di Marsaglia. Il funerale si terrà mercoledì 31 luglio alle 17 nella parrocchiale di Sant’Eusebio.



Franca Biglio, sindaca di Marsaglia, ricorda Bracco: “Una persona buona nel vero senso della parola, dal cuore grande, generosa, accogliente, gentile, simpatica, che si faceva voler bene, disponile per tutto e tutti e collaborativa al massimo. Una persona stimata, apprezzata, una figura storica che oggi non c’è più”.



“Un dolore grande, lancinante. Caro Pino Sarai sempre nel nostro cuore. Grazie per quello che hai saputo infondere in ognuno di noi con il tuo sorriso sempre sulle labbra. Ci hai fatto ballare, cantare, gustare le vostre specialità per tantissimi anni. E questo non lo potremo dimenticare” conclude Biglio.