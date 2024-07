Escursionista colta da una crisi di panico lungo il sentiero tra il Bozano e il Remondino

Intervento a Valdieri, nella zona della Madre di Dio, una delle cime del massiccio dell'Argentera, tra i rifugi Remondino e Bozano.

L'allarme è scattato per un soccorso persona. Inizialmente si era temuto che qualcuno fosse precipitato dal sentiero. Invece, per fortuna, la persona soccorsa, una donna, è stata colta da una crisi di panico, sicuramente grave e assolutamente invalidante per chi la vive, in particolare in circostanze come una gita in montagna, ma almeno senza aver riportato traumi fisici di alcun genere.

E' stata recuperata dall'elicottero del servizio regionale di Azienda Zero e portata a Terme, dove è stata affidata ai tecnici del soccorso alpino della delegazione di Cuneo e Valle Gesso e dai vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale.