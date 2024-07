Atletica Mondovì: Alice Boasso sesta in Italia nel salto in lungo U20

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio lo stadio “Raoul Guidobaldi” di Rieti è stato il teatro per la 68ª edizione dei Campionati Italiani Junior, quest’anno nuovamente unificati ai Campionati Italiani Promesse con oltre 1.600 atleti a contendersi gli 82 titoli in palio.

Particolarmente interessanti le gare Junior in quanto funzionali alla composizione della squadra azzurra che prenderà parte ai Campionati Mondiali di Lima a fine agosto.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo si è presentata alla tre giorni con una squadra numerosa formata da ben sette atleti che nel corso della stagione sono riusciti a centrare i minimi di partecipazione, per la soddisfazione dei tecnici e dei dirigenti monregalesi.

Tra questi il migliore risultato è stato raccolto da Alice Boasso impegnata nel salto in lungo U20 una delle ultime gare in programma nella giornata di domenica. La carruccese, tra le prime atlete tesserate nel 2018 del polo di Carrù coordinato dal tecnico Marco Chiecchio, iscritta con la 12ima misura, ha saputo interpretare al meglio la prova riuscendo a piazzare subito al primo salto la zampata a 5,61 metri che le ha permesso l’accesso alla finale a 8. Al sesto e ultimo salto la Boasso ha tirato fuori dal cilindro una pedana perfetta e un balzo misurato a 5,66 metri (personale outdoor) che le è valso la sesta posizione.

La vittoria è andata alla campana Beatrice Avino con 6,08 mt, davanti alla portacolori dell’Assindustria Sport Padova Stella Agostini (5,96 mt) e Giulia Soragna (5,84 mt).

“Voglio ringraziare – commenta a caldo Alice - gli allenatori Marco e Andrea (Oderda ndr) che mi seguono e che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato per me inaspettato: sono contentissima!”.

La stessa, inserita in prima frazione, con le compagne Rebecca Roà sul rettilineo opposto, Francesca Bilardo in curva e la new entry Beatrice Dotta, ha preso parte alla staffetta 4x100. Grazie a cambi puliti e lineari, il testimone è giunto al traguardo in 49”09, crono che rappresenta il nuovo p.b. e che consente loro di piazzarsi al nono posto della classifica generale.

Il primo ad essere sceso in pista è stato il saluzzese Lorenzo Vera impegnato nella batteria di qualificazione dei 100 metri. Lorenzo, fermo ai box da 40 giorni per via di un risentimento muscolare, si è trovato un po’ “arrugginito” sui blocchi chiudendo con 10”83, tempo valido come ripescaggio. Nella seconda delle tre seminifinali previste, il terzo posto strappato in 10”75 gli ha permesso il passaggio diretto alla finale dove si è dovuto accontentare del 7° posto (10”85). Sui 200 metri avventura conclusa al 13° con un modesto, per lui, 22”12. Risultati che non soddisfano il ragazzo, al primo anno di categoria e già capace di correre a inizio stagione 10”68 e 21”76, giunto all’appuntamento clou non al meglio per via dell’infortunio di inizio giugno, ma che sono un buon punto di ripartenza per il proseguo della stagione.

Nella marcia buon 16° posto per una stoica Claudia Borrello che ha concluso la 10 km in 59’02”58: una gara molto difficile, ad “eliminazione” caratterizzata da numerosi ritiri e malori per via del caldo, che la fossanese (seguita da alcuni anni da Elisa Rigaudo) ha saputo interpretare al meglio e portare a termine. Purtroppo, fuori per una manciata di centesimi dalla semifinale dei 110 ostacoli, un pimpante Cristian Boschetti che ha comunque aggiornato le statistiche con il nuovo p.b. di 15”54 (meglio di 3 decimi dal precedente). In gara anche le due Junior Rebecca Roà e Francesca Bilardo sui 100 metri al traguardo rispettivamente in 12”33 e 12”66.

Con questi ultimi campionati italiani salgono ben a 27 gli atleti che nelle varie categorie hanno preso parte alla massima rassegna nazionale su pista.

Fabio Boselli, presidente dal 2019, commenta così: “Oltre alla qualificazione di tanti atleti su diverse specialità, sono arrivati anche acuti e numerosi piazzamenti, alcuni di grande spessore come in questo caso quello della Boasso e di Vera: un dato importante della solidità e della profondità delle varie squadre, frutto di una attenta programmazione e del grande lavoro dei tecnici a cui va il più grande ringraziamento”.

La stagione riprenderà a settembre con appuntamenti importanti: le finali dei Campionati di Società Allievi programmati il 28/29 settembre a Imperia (sfumato purtroppo di pochi punti l’accesso alle migliori 24 d’Italia con l’U23 femminile), e dei campionati regionali e italiani cadetti e cadette.