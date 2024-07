Cgil, Cisl e Uil incontro in Confindustria: "Sicurezza, occupazione stabile e formazione prioritarie per la provincia"

“Un incontro positivo molto schietto e pragmatico, - ha dichiarato Enrico Solavagione, Segretario generale Ust Cisl Cuneo. - "La Cisl considera più che mai importante, in questo periodo storico seppur nel rispetto dei ruoli, trovare punti di convergenza con le controparti. La sicurezza, la formazione e l’occupazione stabile sono le nostre priorità. Il tessuto produttivo della Provincia è sano a maggior ragione si possono sviluppare iniziative mirate. Bisogna uscire da logiche novecentesche perché la partecipazione alla vita dell’impresa da parte dei lavoratori è fondamentale, così come è fondamentale la formazione sulla sicurezza. I dati sull’occupazione in Provincia sono i migliori in tutto il Piemonte ed in gran parte d’Italia ma per quanto ci riguarda c’è ancora troppa precarietà".

"Dobbiamo lavorare, conclude Solavagione, insieme per stabilizzare l’occupazione e per rendere le buste paghe più “pesanti” e questo lo si fa con gli accordi di secondo livello e con la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa".