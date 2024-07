Grazie ragazzi de "Le Nuvole": continuate a farvi applaudire

Un grande assegno cartaceo è stato simbolicamente consegnato da parte di Zonta e Croce Verde Saluzzo al centro diurno Le Nuvole. Rappresenta la somma dei 570 euro raccolti durante lo spettacolo del 20 giugno scorso al Monastero della Stella, integrata dai due sodalizi. Contribuirà a implementare le attività del laboratorio teatrale che si svolgono al Centro socioterapeutico saluzzese, insieme agli interventi di danza terapia seguiti da Anna Cadorin.

Laboratorio che visto come saggio finale la rappresentazione di un "Arcobaleno di emozioni” firmata dal regista di Voci Erranti Simone Morero e in scena, da protagonisti applauditissimi, gli ospiti del centro di corso Piemonte.

La somma è stata consegnata ieri mattina al responsabile Lele Odiardo, tra l’entusiasmo dei "ragazzi" in un momento di allegra condivisione, dalla co-presidente Zonta Saluzzo Tiziana Somà e da Emanuela Corti responsabile della formazione Croce Verde saluzzese.

"Il laboratorio è per noi un'attività essenziale, che proponiamo da tanti anni e che porta sempre soddisfazione e gioia ai frequentanti e ai responsabili- sottolinea Lele Odiardo. "Stare insieme, confrontarsi e collaborare, accettare il limite, recuperare il rapporto con la propria emotività, i propri pensieri, i propri sogni. Questi sono alcuni degli obiettivi che “Le Nuvole” di Saluzzo pone al centro della propria attività, partita nel 1976 nella sede del convento di San Bernardino di Saluzzo come centro di lavoro protetto della provincia, per diventare poi nel 1997 Centro Diurno Socio Terapeutico e assumere il nome che porta oggi, ispirato al testo di una nota canzone di Fabrizio De Andrè".

"I ragazzi de Le Nuvole - continua Tiziana Somà - hanno bisogno di sentire la partecipazione e la presenza degli altri come è stato l’applauso di un pubblico emozionato e coinvolto dopo lo spettacolo ricco di valori al Monastero della Stella. Zonta come Croce Verde sentono importante questo contributo, auspicando un nuovo momento di condivisione con una nuova rappresentazione, magari il prossimo Natale".