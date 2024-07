Presentate cinque idee da realizzare a Mondovì con il bilancio partecipato. Il Comune: "Pronti a investire 40mila euro"

Sei le proposte giunte, cinque quelle ritenute ammissibili e nei dettagli: “ Area cani parco via della Cornice ”, “ Gratteria con nuovo decoro urbano ”, “ Un bel Merlo ”, “ Alice nel Mondo(vì) delle meraviglie ” e “ Arrediamo il bosco della Pace ”.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato, previa valutazione circa l’ammissibilità tecnica, giuridica ed economica svolta da apposita Commissione composta da consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e da tecnici comunali, le proposte pervenute in seno al bilancio partecipato, il nuovo strumento voluto dall’Amministrazione per valorizzare il coinvolgimento dell’intera comunità monregalese, andando a finanziare, con un plafond di 40mila euro, i progetti condivisi dai cittadini che riguardano la sicurezza, il decoro e l’arredo urbano, la cultura e la società, lo sport, le aree verdi, l’acquisto di beni e le manutenzioni straordinarie delle opere esistenti.

Le cinque proposte sono quindi liberamente consultabili sul portale istituzionale del Comune di Mondovì e su vivimondovi.it, per poi essere illustrate dai rispettivi proponenti in un momento di restituzione alla cittadinanza nel mese di settembre.

Lo stesso sarà ovviamente propedeutico alle votazioni pubbliche che sanciranno infine le due proposte vincitrici, che potranno così essere realizzate con un budget di 20.000,00 euro ciascuna.

"Un’occasione importante per accorciare le distanze tra l’ente pubblico e i cittadini, ma anche uno straordinario esempio di democrazia diretta e condivisione strategica". - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Bilancio, Alberto Rabbia - "Un progetto innovativo condiviso fin dagli esordi del 'Patto Civico' e che ha trovato la condivisione anche di parte della minoranza (quella di centrosinistra), che testimonia la volontà amministrativa di ascoltare le suggestioni della comunità e la sensibilità di quest’ultima nel farsi coinvolgere: cinque proposte (differenti per contenuti e per filosofia) sottoscritte da più di seicento monregalesi, rappresentano senza dubbio un risultato importante, effige di un tessuto sociale attento alle proprie necessità e al proprio futuro".