Savigliano, si abbattono altre barriere architettoniche

Volgono al termine gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche compresi nel cosiddetto elenco con “Priorità 1” condiviso dall’Amministrazione con la Consulta Osservatorio Barriere Architettoniche, insieme ad alcune altre opere per una mobilità sostenibile. Ad eseguire tali interventi, il Comune di Savigliano.



Sono in esecuzione le operazioni di rifacimento della pavimentazione nel vicolo di accesso al parcheggio del PalaFerrua, in corso Roma 62: il progetto prevede il proseguimento del passaggio pedonale in pietra in corrispondenza dell’attraversamento ed il rifacimento dell'acciottolato che conduce al parcheggio interno.



Oltre a questo intervento, sempre per migliorare la mobilità sostenibile della nostra città, è stata realizzata anche una rampa di ingresso per disabili presso l’ingresso laterale che porta direttamente alle tribune dello stadio “O. Morino” su viale IV Novembre, così da permettere l'accesso anche a chi si trova in sedia a rotelle.



«Questi sono gli interventi più recenti in ordine di tempo – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Ma, negli ultimi mesi, sono numerosi gli interventi che il Comune di Savigliano ha realizzato per superare le barriere architettoniche».



In via Torino, per esempio, sono state sistemate le pietre sul lato dell'edificio Asl, è stato eliminato il porfiblock sulla piattaforma rialzata ed è stato inserito un attraversamento tattile con indicazione del percorso verso l’edificio ex Enel e verso la fermata dell’autobus; sempre in via Torino è stata realizzata una rampa per l’accesso al portico di fronte alla succursale della Banca Crs.



Si è poi intervenuti sull'attraversamento pedonale di corso De Gasperi (di fronte alle scuole dell'infanzia "Gullino"), sui marciapiedi di Via Savio e via Allione, sugli attraversamenti pedonali di corso Matteotti, sui marciapiedi di via Saluzzo, con la realizzazione di una rampa di accesso al portico su lato via Savio.



Sono stati approntati interventi su tutto il perimetro e sui marciapiedi dei portici di piazza Schiaparelli, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area, con raccordi o realizzazione ex novo dei passaggi.



In corso Roma è stato inoltre completato il rifacimento della pavimentazione di fronte all'Ara della Vittoria, migliorato l'attraversamento pedonale di fronte al Municipio con una rampa al posto dell’acciottolato, ed è stata inserita una pavimentazione tattile presso l'attraversamento pedonale all'incrocio con via Danna e corso Caduti.



Sono poi state rimosse barriere architettoniche anche presso viale Marconi, corso Roma-via Malines e sugli attraversamenti pedonali di corso Matteotti.



Soddisfazione per quanto realizzato da parte del Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità, Michele Falletti, che evidenzia come «la strada tracciata sia quella giusta, da perseguire anche nei prossimi anni».