Un melo per l’ombra, una casetta per i libri: Moriglione apre la via nelle frazioni di Novello

Una panchina colorata, una casetta di legno con il plexiglas trasparente davanti e, accanto, un giovane melo appena piantato. Il tutto in una piccola area verde vicino alla fermata dello scuolabus, in Frazione Moriglione. È qui che ha preso vita il primo angolo del nuovo progetto promosso dal Comune di Novello, pensato per portare la lettura nelle frazioni e regalare un sorriso, qualche pagina e un po’ d’ombra ai passanti.

“L’idea è nata da una nostra consigliera, Mirella Bianco, che abita proprio lì”, racconta il sindaco Marco Pallaro, che aggiunge: “È stata lei a costruire la casetta in legno, con tanto di sportello in plexiglas. Noi abbiamo aggiunto una panchina colorata e piantato un alberello. Tutto qui: una piccola cosa, ma piena di senso.”

E il senso è chiaro: rendere i luoghi di passaggio delle frazioni più belli, più vivi, più letti. Non a caso Mirella Bianco è anche presidente della Biblioteca Comunale, e da qui è partito il progetto: una casetta per i libri per ogni frazione, un gesto semplice che unisce lettura, comunità e natura.

Nei prossimi mesi altre piccole casette spunteranno anche in altre località di Novello, sempre in zone strategiche e sempre con qualche tocco di colore, legno e verde. Il tutto grazie all’impegno dei consiglieri e dei volontari, che hanno dato vita a questo primo esperimento di gentilezza urbana.

“Ci piace pensare che quel melo possa crescere insieme alle storie che i cittadini si scambieranno. E magari, ogni tanto, anche regalarci una mela buona”.