A Chiusa di Pesio il raduno intersezionale delle Penne Nere

Di seguito il programma del 51° Raduno Intersezionale delle Penne Nere.



SABATO 3 AGOSTO

Ore 15:45 Alzabandiera presso la stele degli Alpini nel parco Divisione Alpina Cuneense (Area Verde).



Ore 16 Passeggiata Alpina “1° Trofeo Divisione Alpina Cuneense”. Manifestazione non agonistica a carattere ricreativo su due distanze: 6 km e 9 km. Ritrovo alla Certosa di Pesio alle ore 16, partenza corsa podistica ore 17.00. Iscrizioni aperte fino a 10 minuti prima della partenza. Costo iscrizione: euro 6,00 con pacco gara e ristoro finale. Per info e prenotazioni: G.B. Vinai 340.5000685 - Carlo Ellena 338.3624139.



Ore 19 Gran Polentata Alpina presso l’area verde al costo di euro 10,00. Menù: bocconcino, polenta con spezzatino o ai formaggi, crostatina e acqua (vino escluso).



Ore 21 Serata in allegria.



DOMENICA 4 AGOSTO

Ore 8.30 Ammassamento con iscrizione dei gagliardetti “Area Verde”.



Ore 9:45 Inizio sfilata per le vie del paese, omaggio floreale alla Cappella degli Alpini e deposizione corona di alloro al Monumento ai caduti di tutte le guerre.



Ore 11 Alzabandiera presso la stele dedicata alla Divisione Alpina Cuneense.

Saluto del Capogruppo degli Alpini di Chiusa di Pesio e delle Autorità.

Santa Messa al campo in suffragio degli Alpini caduti e dispersi.



Ore 12.30 Rancio Alpino sotto il tendone (prenotazioni pranzo entro venerdì 2 agosto: tel. 333.2798674 / 338.3624139). Prezzo euro 18,00. Menù: affettati misti, insalatina alpina, pomodori al verde, penne al ragù o in bianco, arrosto con patate fritte, formaggio “Raschera”, torta di mele, acqua, Dolcetto di Alba o Riesling.



Ore 15 Pomeriggio in allegria

Ore 19.30 Ammainabandiera