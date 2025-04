A Mondovì ritorna “Pasquetta in Piazza Maggiore”

L’associazione “La Funicolare” ritorna alla ribalta con la prima manifestazione primaverile: lunedì 21 aprile sarà protagonista la ‘merendina’ di “Pasquetta in piazza Maggiore” a Mondovì Piazza. Una consueta e consolidata tradizione che, dopo il successo delle passate edizioni, si ripropone come anteprima degli eventi primaverili firmati dal sodalizio monregalese.

A partire da mezzogiorno, l’associazione “La Funicolare” sarà protagonista nel rione alto della Città, con una serie di eventi collaudati nel tempo ed in pieno rispetto con la tradizione del territorio, rinnovata grazie al contributo della Città di Mondovì e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, uniti alle importanti collaborazioni con i membri dell’Associazione “Amici di Piazza” e all’impegno degli instancabili volontari. Il menu del pranzo di Pasquetta, disponibile a partire dalle ore 12 sino alle ore 18, proporrà salamino, formaggio, frittata, salsiccia e carne alla piastra, patatine fritte, dolcino, acqua e vino. La proposta è, acqua e vino inclusi, di 18 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini (fino a 10 anni). Per info e prenotazioni: tel. 0174 1843103; e-mail info@lafunicolaremondovi.it .

"Con la Pasquetta in Piazza Maggiore – dichiara Mattia Germone, presidente de ‘La Funicolare’ – si apre il calendario primaverile ed estivo degli eventi firmati dalla nostra associazione. Ci tengo a rimarcare il grande impegno che i nostri soci profondono nella realizzazione di iniziative in grado di valorizzare le bellezze del nostro territorio, in primis il centro commerciale naturale di Mondovì. I nostri centri storici, uniti dall’assoluta peculiarità della funicolare, sono il vero cuore pulsante di tutta la nostra attività di eventi e promozione, renderli fruibili ad un numero sempre maggiore di turisti è la nostra missione".