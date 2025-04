"Sotto il segno della lumaca": giovedì nuovo show cooking all'Open Baladin Cuneo

“Sotto il segno della Lumaca”: è il tema dello show cooking in programma giovedì 10 aprile all'Open Baladin Cuneo di piazza Foro Boario, con la rodata formula 18-20.

L’evento è come sempre gratuito e aperto a tutti, con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).

Quali piatti verranno preparati davanti a cuoriosi e appassionati?

Lo chef di casa Baladin illustrerà mostrerà le fasi di preparazione delle chips di cavolo nero, seiras, aglio orsino e lumache affumicate, per poi procedere con un primo: ravioli verdi ripieni di lumache.

Il terzo piatto saranno lumache alla diavola e polentina bianca.

Il tutto, come sempre, accompagnato dalle birre Baladin appositamente selezionate in abbinamento ai piatti, con caratteristiche che ne esaltino i sapori.

Un prodotto del territorio declinato in tanti piatti originali e gustosi, per uno degli ultimi appuntamenti della stagione degli show cooking al Baladin, appuntamento ormai irrinunciabile per decine e decine di cuneesi.